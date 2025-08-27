货币 / SJM
SJM: The J.M. Smucker Company
106.28 USD 1.74 (1.66%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SJM汇率已更改1.66%。当日，交易品种以低点105.88和高点106.39进行交易。
关注The J.M. Smucker Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
105.88 106.39
年范围
93.30 125.42
- 前一天收盘价
- 104.54
- 开盘价
- 105.96
- 卖价
- 106.28
- 买价
- 106.58
- 最低价
- 105.88
- 最高价
- 106.39
- 交易量
- 482
- 日变化
- 1.66%
- 月变化
- -3.98%
- 6个月变化
- -10.35%
- 年变化
- -12.42%
