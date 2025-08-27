Währungen / SJM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SJM: The J.M. Smucker Company
106.70 USD 1.48 (1.41%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SJM hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.95 bis zu einem Hoch von 107.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die The J.M. Smucker Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SJM News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Argus stuft J.M. Smucker wegen Absatzsorgen auf "Halten" herab
- Argus downgrades J.M. Smucker stock to Hold on volume concerns
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- The J. M. Smucker Company (SJM) Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference
- JM Smucker at Barclays Conference: Strategy for Growth
- J. M. Smucker Stock: Better Q1 But Volume Resilience Remains A Risk (NYSE:SJM)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.20%
- J.M. Smucker stock price target lowered to $121 at UBS on margin pressure
- Company News for Aug 28, 2025
- J.M. Smucker stock price target raised to $112 by DA Davidson
- J.M. Smucker stock price target raised to $110 from $94 at Bernstein
- J.M. Smucker stock holds steady as Stifel maintains $110 price target
- J.M. Smucker stock price target lowered to $118 by BofA on coffee tariffs
- The J. M. Smucker Company (SJM) Q1 2026 Pre-Recorded Earnings Call Transcript
- Smucker Stock Drops, Coffee Sales Jump 15%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- S&P 500 notches record close; traders turn to Nvidia results
- CFRA upgrades J.M. Smucker stock to Buy on potential FY27 growth
- Why J.M. Smucker Plunged Today
- S&P 500 hits record high as investors await Nvidia results
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
Tagesspanne
103.95 107.10
Jahresspanne
93.30 125.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 105.22
- Eröffnung
- 104.56
- Bid
- 106.70
- Ask
- 107.00
- Tief
- 103.95
- Hoch
- 107.10
- Volumen
- 5.987 K
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- -3.60%
- 6-Monatsänderung
- -10.00%
- Jahresänderung
- -12.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K