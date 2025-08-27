Der Wechselkurs von SJM hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.95 bis zu einem Hoch von 107.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die The J.M. Smucker Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.