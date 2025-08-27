Валюты / SJM
SJM: The J.M. Smucker Company
104.54 USD 2.24 (2.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SJM за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.41, а максимальная — 104.79.
Следите за динамикой The J.M. Smucker Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
102.41 104.79
Годовой диапазон
93.30 125.42
- Предыдущее закрытие
- 102.30
- Open
- 102.41
- Bid
- 104.54
- Ask
- 104.84
- Low
- 102.41
- High
- 104.79
- Объем
- 2.922 K
- Дневное изменение
- 2.19%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- -11.82%
- Годовое изменение
- -13.85%
