SJM: The J.M. Smucker Company

104.54 USD 2.24 (2.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SJM за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.41, а максимальная — 104.79.

Следите за динамикой The J.M. Smucker Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SJM

Дневной диапазон
102.41 104.79
Годовой диапазон
93.30 125.42
Предыдущее закрытие
102.30
Open
102.41
Bid
104.54
Ask
104.84
Low
102.41
High
104.79
Объем
2.922 K
Дневное изменение
2.19%
Месячное изменение
-5.56%
6-месячное изменение
-11.82%
Годовое изменение
-13.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.