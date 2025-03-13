FiyatlarBölümler
PIO
PIO: Invesco Global Water ETF

44.80 USD 0.04 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PIO fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.59 ve Yüksek fiyatı olarak 44.87 aralığında işlem gördü.

Invesco Global Water ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
44.59 44.87
Yıllık aralık
35.57 45.81
Önceki kapanış
44.76
Açılış
44.61
Satış
44.80
Alış
45.10
Düşük
44.59
Yüksek
44.87
Hacim
10
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
1.47%
6 aylık değişim
12.25%
Yıllık değişim
3.73%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%