Dövizler / PIO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PIO: Invesco Global Water ETF
44.80 USD 0.04 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PIO fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.59 ve Yüksek fiyatı olarak 44.87 aralığında işlem gördü.
Invesco Global Water ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIO haberleri
- Should You Invest in the Invesco Global Water ETF (PIO)?
- Is Invesco Global Water ETF (PIO) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the Invesco Global Water ETF (PIO)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Roper Technologies Announces $1.65 Billion CentralReach Acquisition, Targets 20%+ Growth - Roper Techs (NASDAQ:ROP)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Real Estate Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Real Estate Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Gold & Special Minerals Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Limited Term California Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Quality Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Corporate Bond Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
44.59 44.87
Yıllık aralık
35.57 45.81
- Önceki kapanış
- 44.76
- Açılış
- 44.61
- Satış
- 44.80
- Alış
- 45.10
- Düşük
- 44.59
- Yüksek
- 44.87
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- 1.47%
- 6 aylık değişim
- 12.25%
- Yıllık değişim
- 3.73%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%