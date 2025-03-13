Валюты / PIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PIO: Invesco Global Water ETF
44.59 USD 0.17 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PIO за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.59, а максимальная — 44.61.
Следите за динамикой Invesco Global Water ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PIO
- Should You Invest in the Invesco Global Water ETF (PIO)?
- Is Invesco Global Water ETF (PIO) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the Invesco Global Water ETF (PIO)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Roper Technologies Announces $1.65 Billion CentralReach Acquisition, Targets 20%+ Growth - Roper Techs (NASDAQ:ROP)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Real Estate Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Real Estate Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Gold & Special Minerals Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Limited Term California Municipal Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Quality Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Municipal Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Corporate Bond Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
44.59 44.61
Годовой диапазон
35.57 45.81
- Предыдущее закрытие
- 44.76
- Open
- 44.61
- Bid
- 44.59
- Ask
- 44.89
- Low
- 44.59
- High
- 44.61
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 11.73%
- Годовое изменение
- 3.24%
22 сентября, понедельник
13:45
USD