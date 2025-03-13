КотировкиРазделы
Валюты / PIO
PIO: Invesco Global Water ETF

44.59 USD 0.17 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PIO за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.59, а максимальная — 44.61.

Следите за динамикой Invesco Global Water ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.59 44.61
Годовой диапазон
35.57 45.81
Предыдущее закрытие
44.76
Open
44.61
Bid
44.59
Ask
44.89
Low
44.59
High
44.61
Объем
2
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
11.73%
Годовое изменение
3.24%
