PGJ
PGJ: Invesco Golden Dragon China ETF
33.75 USD 0.16 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PGJ fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.75 ve Yüksek fiyatı olarak 34.05 aralığında işlem gördü.
Invesco Golden Dragon China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PGJ haberleri
Günlük aralık
33.75 34.05
Yıllık aralık
23.71 34.53
- Önceki kapanış
- 33.91
- Açılış
- 34.00
- Satış
- 33.75
- Alış
- 34.05
- Düşük
- 33.75
- Yüksek
- 34.05
- Hacim
- 88
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 10.37%
- 6 aylık değişim
- 13.60%
- Yıllık değişim
- 18.63%
21 Eylül, Pazar