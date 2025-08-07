FiyatlarBölümler
Dövizler / PGJ
PGJ: Invesco Golden Dragon China ETF

33.75 USD 0.16 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGJ fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.75 ve Yüksek fiyatı olarak 34.05 aralığında işlem gördü.

Invesco Golden Dragon China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.75 34.05
Yıllık aralık
23.71 34.53
Önceki kapanış
33.91
Açılış
34.00
Satış
33.75
Alış
34.05
Düşük
33.75
Yüksek
34.05
Hacim
88
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
10.37%
6 aylık değişim
13.60%
Yıllık değişim
18.63%
21 Eylül, Pazar