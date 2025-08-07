КотировкиРазделы
PGJ: Invesco Golden Dragon China ETF

33.75 USD 0.16 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PGJ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.75, а максимальная — 34.05.

Следите за динамикой Invesco Golden Dragon China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.75 34.05
Годовой диапазон
23.71 34.53
Предыдущее закрытие
33.91
Open
34.00
Bid
33.75
Ask
34.05
Low
33.75
High
34.05
Объем
88
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
10.37%
6-месячное изменение
13.60%
Годовое изменение
18.63%
21 сентября, воскресенье