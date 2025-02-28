FiyatlarBölümler
NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp

0.25 USD 0.01 (3.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVVE fiyatı bugün -3.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.25 ve Yüksek fiyatı olarak 0.26 aralığında işlem gördü.

Nuvve Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.25 0.26
Yıllık aralık
0.18 5.53
Önceki kapanış
0.26
Açılış
0.26
Satış
0.25
Alış
0.55
Düşük
0.25
Yüksek
0.26
Hacim
517
Günlük değişim
-3.85%
Aylık değişim
-34.21%
6 aylık değişim
-77.48%
Yıllık değişim
-95.31%
21 Eylül, Pazar