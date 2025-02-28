货币 / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.24 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVVE汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.24和高点0.25进行交易。
关注Nuvve Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
0.24 0.25
年范围
0.18 5.53
- 前一天收盘价
- 0.24
- 开盘价
- 0.24
- 卖价
- 0.24
- 买价
- 0.54
- 最低价
- 0.24
- 最高价
- 0.25
- 交易量
- 390
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -36.84%
- 6个月变化
- -78.38%
- 年变化
- -95.50%
