NVVE: Nuvve Holding Corp

0.25 USD 0.01 (3.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVVE ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.25 e ad un massimo di 0.26.

Segui le dinamiche di Nuvve Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.25 0.26
Intervallo Annuale
0.18 5.53
Chiusura Precedente
0.26
Apertura
0.26
Bid
0.25
Ask
0.55
Minimo
0.25
Massimo
0.26
Volume
517
Variazione giornaliera
-3.85%
Variazione Mensile
-34.21%
Variazione Semestrale
-77.48%
Variazione Annuale
-95.31%
21 settembre, domenica