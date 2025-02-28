Valute / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.25 USD 0.01 (3.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVVE ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.25 e ad un massimo di 0.26.
Segui le dinamiche di Nuvve Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.25 0.26
Intervallo Annuale
0.18 5.53
- Chiusura Precedente
- 0.26
- Apertura
- 0.26
- Bid
- 0.25
- Ask
- 0.55
- Minimo
- 0.25
- Massimo
- 0.26
- Volume
- 517
- Variazione giornaliera
- -3.85%
- Variazione Mensile
- -34.21%
- Variazione Semestrale
- -77.48%
- Variazione Annuale
- -95.31%
