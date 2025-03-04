通貨 / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.26 USD 0.02 (8.33%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVVEの今日の為替レートは、8.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.23の安値と0.26の高値で取引されました。
Nuvve Holding Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVVE News
- DeFi TechnologiesがLSEに初のビットコインステーキングETPを上場
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Nuvve appeals Nasdaq delisting as trading status hangs in balance
- Nuvve Holding receives Nasdaq delisting notice, requests hearing to appeal
- Nuvve Holding Corp. shareholders approve director elections and equity plan changes
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve Reports 59 Percent Revenue Drop Q2
- Earnings call transcript: Nuvve Holding’s Q2 2025 sees revenue drop, strategic shifts
- Nuvve (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve approves up to $3 million purchase of Hype tokens
- Nuvve Holding enters asset management agreement for $3 million crypto portfolio
- DeFi Technologies launches advisory unit, signs first client Nuvve
- Nuvve announces $4.8 million public offering, plans crypto investment
- Nuvve announces public offering of common stock
- Nuvve stock tumbles after announcing public offering
- Nuvve appoints two new board members to drive growth strategy
- Nuvve issues warrants in new consulting agreements
- Earnings call transcript: NuVve Holding Corp reports Q1 2025 revenue growth
- Nuvve Taps Crypto Advisors To Fuel Digital Asset Subsidiary, Stock Soars - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- CORRECTION: EXCLUSIVE: Nuvve Acquires Fermata Energy Assets, Says Deal Adds Resilience Amid Evolving Tariff Policies - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Expands Beyond EVs With Bold Bitcoin, Crypto Investment Arm - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
1日のレンジ
0.23 0.26
1年のレンジ
0.18 5.53
- 以前の終値
- 0.24
- 始値
- 0.24
- 買値
- 0.26
- 買値
- 0.56
- 安値
- 0.23
- 高値
- 0.26
- 出来高
- 954
- 1日の変化
- 8.33%
- 1ヶ月の変化
- -31.58%
- 6ヶ月の変化
- -76.58%
- 1年の変化
- -95.12%
