NVVE: Nuvve Holding Corp
0.26 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVVE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.25 bis zu einem Hoch von 0.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuvve Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.25 0.26
Jahresspanne
0.18 5.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.26
- Eröffnung
- 0.26
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Tief
- 0.25
- Hoch
- 0.26
- Volumen
- 381
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -31.58%
- 6-Monatsänderung
- -76.58%
- Jahresänderung
- -95.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K