통화 / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.25 USD 0.01 (3.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVVE 환율이 오늘 -3.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.25이고 고가는 0.26이었습니다.
Nuvve Holding Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.25 0.26
년간 변동
0.18 5.53
- 이전 종가
- 0.26
- 시가
- 0.26
- Bid
- 0.25
- Ask
- 0.55
- 저가
- 0.25
- 고가
- 0.26
- 볼륨
- 517
- 일일 변동
- -3.85%
- 월 변동
- -34.21%
- 6개월 변동
- -77.48%
- 년간 변동율
- -95.31%
20 9월, 토요일