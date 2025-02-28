Divisas / NVVE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.24 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVVE de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.24, mientras que el máximo ha alcanzado 0.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuvve Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVVE News
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Nuvve appeals Nasdaq delisting as trading status hangs in balance
- Nuvve Holding receives Nasdaq delisting notice, requests hearing to appeal
- Nuvve Holding Corp. shareholders approve director elections and equity plan changes
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve Reports 59 Percent Revenue Drop Q2
- Earnings call transcript: Nuvve Holding’s Q2 2025 sees revenue drop, strategic shifts
- Nuvve (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve approves up to $3 million purchase of Hype tokens
- Nuvve Holding enters asset management agreement for $3 million crypto portfolio
- DeFi Technologies launches advisory unit, signs first client Nuvve
- Nuvve announces $4.8 million public offering, plans crypto investment
- Nuvve announces public offering of common stock
- Nuvve stock tumbles after announcing public offering
- Nuvve appoints two new board members to drive growth strategy
- Nuvve issues warrants in new consulting agreements
- Earnings call transcript: NuVve Holding Corp reports Q1 2025 revenue growth
- Nuvve Taps Crypto Advisors To Fuel Digital Asset Subsidiary, Stock Soars - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- CORRECTION: EXCLUSIVE: Nuvve Acquires Fermata Energy Assets, Says Deal Adds Resilience Amid Evolving Tariff Policies - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Expands Beyond EVs With Bold Bitcoin, Crypto Investment Arm - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
- What's Going On With Nuvve Shares Friday? - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
Rango diario
0.24 0.25
Rango anual
0.18 5.53
- Cierres anteriores
- 0.24
- Open
- 0.24
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- Low
- 0.24
- High
- 0.25
- Volumen
- 389
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -36.84%
- Cambio a 6 meses
- -78.38%
- Cambio anual
- -95.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B