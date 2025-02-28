Moedas / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.26 USD 0.02 (8.33%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVVE para hoje mudou para 8.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.23 e o mais alto foi 0.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuvve Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.23 0.26
Faixa anual
0.18 5.53
- Fechamento anterior
- 0.24
- Open
- 0.24
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Low
- 0.23
- High
- 0.26
- Volume
- 954
- Mudança diária
- 8.33%
- Mudança mensal
- -31.58%
- Mudança de 6 meses
- -76.58%
- Mudança anual
- -95.12%
