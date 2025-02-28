Валюты / NVVE
NVVE: Nuvve Holding Corp
0.24 USD 0.01 (4.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVVE за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.24, а максимальная — 0.26.
Следите за динамикой Nuvve Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NVVE
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Nuvve appeals Nasdaq delisting as trading status hangs in balance
- Nuvve Holding receives Nasdaq delisting notice, requests hearing to appeal
- Nuvve Holding Corp. shareholders approve director elections and equity plan changes
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve Reports 59 Percent Revenue Drop Q2
- Earnings call transcript: Nuvve Holding’s Q2 2025 sees revenue drop, strategic shifts
- Nuvve (NVVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuvve approves up to $3 million purchase of Hype tokens
- Nuvve Holding enters asset management agreement for $3 million crypto portfolio
- DeFi Technologies launches advisory unit, signs first client Nuvve
- Nuvve announces $4.8 million public offering, plans crypto investment
- Nuvve announces public offering of common stock
- Nuvve stock tumbles after announcing public offering
- Nuvve appoints two new board members to drive growth strategy
- Nuvve issues warrants in new consulting agreements
- Earnings call transcript: NuVve Holding Corp reports Q1 2025 revenue growth
- Nuvve Taps Crypto Advisors To Fuel Digital Asset Subsidiary, Stock Soars - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- CORRECTION: EXCLUSIVE: Nuvve Acquires Fermata Energy Assets, Says Deal Adds Resilience Amid Evolving Tariff Policies - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Expands Beyond EVs With Bold Bitcoin, Crypto Investment Arm - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
- Nuvve Holding Corp. (NVVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 3/4/25 - TipRanks.com
- What's Going On With Nuvve Shares Friday? - Nuvve Holding (NASDAQ:NVVE)
Дневной диапазон
0.24 0.26
Годовой диапазон
0.18 5.53
- Предыдущее закрытие
- 0.25
- Open
- 0.26
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- Low
- 0.24
- High
- 0.26
- Объем
- 499
- Дневное изменение
- -4.00%
- Месячное изменение
- -36.84%
- 6-месячное изменение
- -78.38%
- Годовое изменение
- -95.50%
