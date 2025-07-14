FiyatlarBölümler
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

137.18 USD 6.87 (5.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NLR fiyatı bugün 5.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.01 ve Yüksek fiyatı olarak 137.97 aralığında işlem gördü.

VanEck Uranium Nuclear Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
130.01 137.97
Yıllık aralık
64.40 137.97
Önceki kapanış
130.31
Açılış
130.28
Satış
137.18
Alış
137.48
Düşük
130.01
Yüksek
137.97
Hacim
2.287 K
Günlük değişim
5.27%
Aylık değişim
18.23%
6 aylık değişim
86.61%
Yıllık değişim
63.60%
21 Eylül, Pazar