Dövizler / NLR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
137.18 USD 6.87 (5.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NLR fiyatı bugün 5.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.01 ve Yüksek fiyatı olarak 137.97 aralığında işlem gördü.
VanEck Uranium Nuclear Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NLR haberleri
- What Is Swing Trading? This Nuclear Stocks Trade Shows Benefits.
- Nuclear ETFs Soar YTD Under Trump Regime, Top 2024 Performance
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- Alternative Energy Stocks Continue To Lead Big Oil In 2025
- The Zacks Analyst Blog Highlights NLR, NUKZ, URA and URAN
- Uranium & Nuclear ETF (NLR) Hits New 52-Week High
- Nuclear ETFs Up At Least 40% in the Past Year: More Gains in Store?
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Best Funds Tap Coveted, But Hard-To-Reach Corners Of The Market
- Commodities Tracker: August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Catalysts Powering The Nuclear Comeback In 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- NLR ETF: Buy To Unleash The Power Of The Atom (NYSEARCA:NLR)
- NLR ETF: AI-Powered Nuclear Renaissance (NYSEARCA:NLR)
- Vistra sees electricity demand trending like it’s the 1990s, fueled by AI and crypto
- NASA reportedly wants to put a nuclear reactor on the moon. This company’s stock is soaring.
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- URA: Uranium ETF With Tremendous Asset Growth (NYSEARCA:URA)
- NuScale: Improvements, But The $13B Market Cap Is Not Justified (NYSE:SMR)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- ETFs to Play on AI's Growing Momentum
Günlük aralık
130.01 137.97
Yıllık aralık
64.40 137.97
- Önceki kapanış
- 130.31
- Açılış
- 130.28
- Satış
- 137.18
- Alış
- 137.48
- Düşük
- 130.01
- Yüksek
- 137.97
- Hacim
- 2.287 K
- Günlük değişim
- 5.27%
- Aylık değişim
- 18.23%
- 6 aylık değişim
- 86.61%
- Yıllık değişim
- 63.60%
21 Eylül, Pazar