通貨 / NLR
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
130.31 USD 2.88 (2.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NLRの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり126.63の安値と130.96の高値で取引されました。
VanEck Uranium Nuclear Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
126.63 130.96
1年のレンジ
64.40 130.96
- 以前の終値
- 127.43
- 始値
- 127.85
- 買値
- 130.31
- 買値
- 130.61
- 安値
- 126.63
- 高値
- 130.96
- 出来高
- 1.831 K
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- 12.31%
- 6ヶ月の変化
- 77.27%
- 1年の変化
- 55.41%
