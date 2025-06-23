クォートセクション
通貨 / NLR
株に戻る

NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

130.31 USD 2.88 (2.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLRの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり126.63の安値と130.96の高値で取引されました。

VanEck Uranium Nuclear Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NLR News

1日のレンジ
126.63 130.96
1年のレンジ
64.40 130.96
以前の終値
127.43
始値
127.85
買値
130.31
買値
130.61
安値
126.63
高値
130.96
出来高
1.831 K
1日の変化
2.26%
1ヶ月の変化
12.31%
6ヶ月の変化
77.27%
1年の変化
55.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K