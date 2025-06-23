CotizacionesSecciones
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

127.43 USD 0.33 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NLR de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.59, mientras que el máximo ha alcanzado 128.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Uranium Nuclear Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
125.59 128.15
Rango anual
64.40 130.86
Cierres anteriores
127.10
Open
127.27
Bid
127.43
Ask
127.73
Low
125.59
High
128.15
Volumen
1.268 K
Cambio diario
0.26%
Cambio mensual
9.83%
Cambio a 6 meses
73.35%
Cambio anual
51.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B