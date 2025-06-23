Divisas / NLR
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
127.43 USD 0.33 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NLR de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.59, mientras que el máximo ha alcanzado 128.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Uranium Nuclear Energy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
125.59 128.15
Rango anual
64.40 130.86
- Cierres anteriores
- 127.10
- Open
- 127.27
- Bid
- 127.43
- Ask
- 127.73
- Low
- 125.59
- High
- 128.15
- Volumen
- 1.268 K
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- 9.83%
- Cambio a 6 meses
- 73.35%
- Cambio anual
- 51.97%
