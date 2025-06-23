КотировкиРазделы
Валюты / NLR
Назад в Рынок акций США

NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

127.10 USD 3.67 (2.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLR за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.13, а максимальная — 130.20.

Следите за динамикой VanEck Uranium Nuclear Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NLR

Дневной диапазон
126.13 130.20
Годовой диапазон
64.40 130.86
Предыдущее закрытие
130.77
Open
129.38
Bid
127.10
Ask
127.40
Low
126.13
High
130.20
Объем
1.510 K
Дневное изменение
-2.81%
Месячное изменение
9.54%
6-месячное изменение
72.90%
Годовое изменение
51.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.