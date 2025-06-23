Валюты / NLR
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
127.10 USD 3.67 (2.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NLR за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.13, а максимальная — 130.20.
Следите за динамикой VanEck Uranium Nuclear Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
126.13 130.20
Годовой диапазон
64.40 130.86
- Предыдущее закрытие
- 130.77
- Open
- 129.38
- Bid
- 127.10
- Ask
- 127.40
- Low
- 126.13
- High
- 130.20
- Объем
- 1.510 K
- Дневное изменение
- -2.81%
- Месячное изменение
- 9.54%
- 6-месячное изменение
- 72.90%
- Годовое изменение
- 51.58%
