통화 / NLR
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
137.18 USD 6.87 (5.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NLR 환율이 오늘 5.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 130.01이고 고가는 137.97이었습니다.
VanEck Uranium Nuclear Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NLR News
일일 변동 비율
130.01 137.97
년간 변동
64.40 137.97
- 이전 종가
- 130.31
- 시가
- 130.28
- Bid
- 137.18
- Ask
- 137.48
- 저가
- 130.01
- 고가
- 137.97
- 볼륨
- 2.287 K
- 일일 변동
- 5.27%
- 월 변동
- 18.23%
- 6개월 변동
- 86.61%
- 년간 변동율
- 63.60%
20 9월, 토요일