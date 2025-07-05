Währungen / NLR
NLR: VanEck Uranium Nuclear Energy ETF
136.95 USD 6.64 (5.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NLR hat sich für heute um 5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.01 bis zu einem Hoch von 137.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Uranium Nuclear Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
130.01 137.07
Jahresspanne
64.40 137.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 130.31
- Eröffnung
- 130.28
- Bid
- 136.95
- Ask
- 137.25
- Tief
- 130.01
- Hoch
- 137.07
- Volumen
- 1.612 K
- Tagesänderung
- 5.10%
- Monatsänderung
- 18.03%
- 6-Monatsänderung
- 86.30%
- Jahresänderung
- 63.33%
