136.95 USD 6.64 (5.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLR hat sich für heute um 5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.01 bis zu einem Hoch von 137.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Uranium Nuclear Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
130.01 137.07
Jahresspanne
64.40 137.52
Vorheriger Schlusskurs
130.31
Eröffnung
130.28
Bid
136.95
Ask
137.25
Tief
130.01
Hoch
137.07
Volumen
1.612 K
Tagesänderung
5.10%
Monatsänderung
18.03%
6-Monatsänderung
86.30%
Jahresänderung
63.33%
