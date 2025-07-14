CotationsSections
137.18 USD 6.87 (5.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NLR a changé de 5.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.01 et à un maximum de 137.97.

Suivez la dynamique VanEck Uranium Nuclear Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
130.01 137.97
Range Annuel
64.40 137.97
Clôture Précédente
130.31
Ouverture
130.28
Bid
137.18
Ask
137.48
Plus Bas
130.01
Plus Haut
137.97
Volume
2.287 K
Changement quotidien
5.27%
Changement Mensuel
18.23%
Changement à 6 Mois
86.61%
Changement Annuel
63.60%
20 septembre, samedi