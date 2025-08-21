Dövizler / MOD
MOD: Modine Manufacturing Company
154.92 USD 3.59 (2.26%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOD fiyatı bugün -2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 152.25 ve Yüksek fiyatı olarak 159.29 aralığında işlem gördü.
Modine Manufacturing Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
152.25 159.29
Yıllık aralık
64.79 159.53
- Önceki kapanış
- 158.51
- Açılış
- 157.80
- Satış
- 154.92
- Alış
- 155.22
- Düşük
- 152.25
- Yüksek
- 159.29
- Hacim
- 1.591 K
- Günlük değişim
- -2.26%
- Aylık değişim
- 18.03%
- 6 aylık değişim
- 101.88%
- Yıllık değişim
- 19.09%
21 Eylül, Pazar