MOD: Modine Manufacturing Company

154.92 USD 3.59 (2.26%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOD fiyatı bugün -2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 152.25 ve Yüksek fiyatı olarak 159.29 aralığında işlem gördü.

Modine Manufacturing Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
152.25 159.29
Yıllık aralık
64.79 159.53
Önceki kapanış
158.51
Açılış
157.80
Satış
154.92
Alış
155.22
Düşük
152.25
Yüksek
159.29
Hacim
1.591 K
Günlük değişim
-2.26%
Aylık değişim
18.03%
6 aylık değişim
101.88%
Yıllık değişim
19.09%
21 Eylül, Pazar