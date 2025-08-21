통화 / MOD
MOD: Modine Manufacturing Company
154.92 USD 3.59 (2.26%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOD 환율이 오늘 -2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 152.25이고 고가는 159.29이었습니다.
Modine Manufacturing Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MOD News
모딘 매뉴팩처링 주가, 사상 최고치인 $156.00 기록
일일 변동 비율
152.25 159.29
년간 변동
64.79 159.53
- 이전 종가
- 158.51
- 시가
- 157.80
- Bid
- 154.92
- Ask
- 155.22
- 저가
- 152.25
- 고가
- 159.29
- 볼륨
- 1.591 K
- 일일 변동
- -2.26%
- 월 변동
- 18.03%
- 6개월 변동
- 101.88%
- 년간 변동율
- 19.09%
