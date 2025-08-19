CotizacionesSecciones
MOD: Modine Manufacturing Company

152.21 USD 1.28 (0.83%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MOD de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 151.25, mientras que el máximo ha alcanzado 155.55.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Modine Manufacturing Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

MOD News

Rango diario
151.25 155.55
Rango anual
64.79 155.73
Cierres anteriores
153.49
Open
152.93
Bid
152.21
Ask
152.51
Low
151.25
High
155.55
Volumen
1.340 K
Cambio diario
-0.83%
Cambio mensual
15.97%
Cambio a 6 meses
98.35%
Cambio anual
17.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B