MOD: Modine Manufacturing Company
152.21 USD 1.28 (0.83%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOD de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 151.25, mientras que el máximo ha alcanzado 155.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Modine Manufacturing Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
151.25 155.55
Rango anual
64.79 155.73
- Cierres anteriores
- 153.49
- Open
- 152.93
- Bid
- 152.21
- Ask
- 152.51
- Low
- 151.25
- High
- 155.55
- Volumen
- 1.340 K
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- 15.97%
- Cambio a 6 meses
- 98.35%
- Cambio anual
- 17.00%
