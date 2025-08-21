CotationsSections
MOD: Modine Manufacturing Company

154.92 USD 3.59 (2.26%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOD a changé de -2.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 152.25 et à un maximum de 159.29.

Suivez la dynamique Modine Manufacturing Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
152.25 159.29
Range Annuel
64.79 159.53
Clôture Précédente
158.51
Ouverture
157.80
Bid
154.92
Ask
155.22
Plus Bas
152.25
Plus Haut
159.29
Volume
1.591 K
Changement quotidien
-2.26%
Changement Mensuel
18.03%
Changement à 6 Mois
101.88%
Changement Annuel
19.09%
20 septembre, samedi