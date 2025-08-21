通貨 / MOD
MOD: Modine Manufacturing Company
158.51 USD 6.30 (4.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MODの今日の為替レートは、4.14%変化しました。日中、通貨は1あたり154.90の安値と159.53の高値で取引されました。
Modine Manufacturing Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
154.90 159.53
1年のレンジ
64.79 159.53
- 以前の終値
- 152.21
- 始値
- 155.12
- 買値
- 158.51
- 買値
- 158.81
- 安値
- 154.90
- 高値
- 159.53
- 出来高
- 1.546 K
- 1日の変化
- 4.14%
- 1ヶ月の変化
- 20.77%
- 6ヶ月の変化
- 106.55%
- 1年の変化
- 21.85%
