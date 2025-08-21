クォートセクション
通貨 / MOD
MOD: Modine Manufacturing Company

158.51 USD 6.30 (4.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MODの今日の為替レートは、4.14%変化しました。日中、通貨は1あたり154.90の安値と159.53の高値で取引されました。

Modine Manufacturing Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MOD News

1日のレンジ
154.90 159.53
1年のレンジ
64.79 159.53
以前の終値
152.21
始値
155.12
買値
158.51
買値
158.81
安値
154.90
高値
159.53
出来高
1.546 K
1日の変化
4.14%
1ヶ月の変化
20.77%
6ヶ月の変化
106.55%
1年の変化
21.85%
