MOD: Modine Manufacturing Company
156.13 USD 3.92 (2.58%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOD para hoje mudou para 2.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 154.90 e o mais alto foi 156.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Modine Manufacturing Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
154.90 156.16
Faixa anual
64.79 156.16
- Fechamento anterior
- 152.21
- Open
- 155.12
- Bid
- 156.13
- Ask
- 156.43
- Low
- 154.90
- High
- 156.16
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 2.58%
- Mudança mensal
- 18.96%
- Mudança de 6 meses
- 103.45%
- Mudança anual
- 20.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh