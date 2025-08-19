КотировкиРазделы
MOD: Modine Manufacturing Company

153.49 USD 1.03 (0.68%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOD за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.52, а максимальная — 153.89.

Дневной диапазон
150.52 153.89
Годовой диапазон
64.79 155.73
Предыдущее закрытие
152.46
Open
151.85
Bid
153.49
Ask
153.79
Low
150.52
High
153.89
Объем
865
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
16.94%
6-месячное изменение
100.01%
Годовое изменение
17.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.