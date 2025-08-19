Валюты / MOD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MOD: Modine Manufacturing Company
153.49 USD 1.03 (0.68%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOD за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.52, а максимальная — 153.89.
Следите за динамикой Modine Manufacturing Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOD
- Investors Heavily Search Modine Manufacturing Company (MOD): Here is What You Need to Know
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Modine (MOD) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Modine (MOD) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Modine Manufacturing stock hits all-time high at 147.09 USD
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- Is Modine on Track to Reach $2B in Data Center Revenues by 2028?
- Recent Price Trend in Modine (MOD) is Your Friend, Here's Why
- Modine Surges 75% in 6 Months: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Here is What to Know Beyond Why Modine Manufacturing Company (MOD) is a Trending Stock
- NIO's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Blue Bird (BLBD) This Year?
- Here's Why You Should Retain Honda Stock in Your Portfolio Now
- Here's Why You Should Offload Toyota Stock From Your Portfolio
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Modine (MOD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Modine (MOD) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Modine opens India facility to manufacture data center cooling equipment
- Is Trending Stock Modine Manufacturing Company (MOD) a Buy Now?
- Top Stock Picks for Week of August 18, 2025
- How to Buy the Best Momentum Stocks Now
Дневной диапазон
150.52 153.89
Годовой диапазон
64.79 155.73
- Предыдущее закрытие
- 152.46
- Open
- 151.85
- Bid
- 153.49
- Ask
- 153.79
- Low
- 150.52
- High
- 153.89
- Объем
- 865
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 16.94%
- 6-месячное изменение
- 100.01%
- Годовое изменение
- 17.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.