Dövizler / MNST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNST: Monster Beverage Corporation
64.13 USD 0.51 (0.79%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNST fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.52 ve Yüksek fiyatı olarak 64.86 aralığında işlem gördü.
Monster Beverage Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNST haberleri
- Monster Beverage Stock: Momentum Brewing, But Shares Are Fairly Priced (NASDAQ:MNST)
- Monster Beverage hisseleri 66,76 dolar ile 52 haftalık zirveyi gördü
- Monster Beverage Corp stock hits 52-week high at 66.76 USD
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- Tyson Foods 2025’e kadar yüksek fruktozlu mısır şurubu ve diğer katkı maddelerini kaldıracak
- Goldman, Celsius’u pazar payı kazanımları ve uluslararası genişleme nedeniyle Al tavsiyesi ile takibe aldı
- Goldman starts Celsius at Buy on market share gains and international push
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Celsius, Monster and PepsiCo
- Celsius Holdings: PepsiCo Partnership And Major Acquisitions Fuel Good Upside (CELH)
- Buy Top Stock CELH on the Dip in September for Big Gains
- Zacks Industry Outlook Highlights Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage, Keurig Dr Pepper and Zevia
- 5 Soft Drink Stocks Battling for Relevance Amid Consumer Taste Shift
- PepsiCo's P/E Valuation Crosses Industry: A Buy Opportunity Knocking?
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Stock Offers Refreshing Returns?
- Monster Beverage: Near-Term Uncertainties Temper My Conviction For A Buy (NASDAQ:MNST)
- Coca-Cola Stock Isn’t The Compounder The Market Thinks It Is (NYSE:KO)
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
Günlük aralık
63.52 64.86
Yıllık aralık
45.70 67.12
- Önceki kapanış
- 64.64
- Açılış
- 64.86
- Satış
- 64.13
- Alış
- 64.43
- Düşük
- 63.52
- Yüksek
- 64.86
- Hacim
- 13.893 K
- Günlük değişim
- -0.79%
- Aylık değişim
- 2.64%
- 6 aylık değişim
- 9.70%
- Yıllık değişim
- 22.78%
21 Eylül, Pazar