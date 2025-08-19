FiyatlarBölümler
MNST
MNST: Monster Beverage Corporation

64.13 USD 0.51 (0.79%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MNST fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.52 ve Yüksek fiyatı olarak 64.86 aralığında işlem gördü.

Monster Beverage Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.52 64.86
Yıllık aralık
45.70 67.12
Önceki kapanış
64.64
Açılış
64.86
Satış
64.13
Alış
64.43
Düşük
63.52
Yüksek
64.86
Hacim
13.893 K
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
2.64%
6 aylık değişim
9.70%
Yıllık değişim
22.78%
