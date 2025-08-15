Валюты / MNST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MNST: Monster Beverage Corporation
66.16 USD 1.81 (2.81%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNST за сегодня изменился на 2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.19, а максимальная — 66.30.
Следите за динамикой Monster Beverage Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MNST
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- Tyson Foods откажется от кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и других добавок к 2025 году
- Goldman начинает освещение Celsius с рейтингом "Покупать" на фоне роста доли рынка и международной экспансии
- Goldman starts Celsius at Buy on market share gains and international push
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Celsius, Monster and PepsiCo
- Celsius Holdings: PepsiCo Partnership And Major Acquisitions Fuel Good Upside (CELH)
- Buy Top Stock CELH on the Dip in September for Big Gains
- Zacks Industry Outlook Highlights Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage, Keurig Dr Pepper and Zevia
- 5 Soft Drink Stocks Battling for Relevance Amid Consumer Taste Shift
- PepsiCo's P/E Valuation Crosses Industry: A Buy Opportunity Knocking?
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Stock Offers Refreshing Returns?
- Monster Beverage: Near-Term Uncertainties Temper My Conviction For A Buy (NASDAQ:MNST)
- Coca-Cola Stock Isn’t The Compounder The Market Thinks It Is (NYSE:KO)
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
- Monster Beverage director Vidergauz sells $637,300 in stock
- Netflix Stock: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Celsius' Innovation Strategy: A Catalyst for Future Growth?
Дневной диапазон
64.19 66.30
Годовой диапазон
45.70 66.30
- Предыдущее закрытие
- 64.35
- Open
- 64.19
- Bid
- 66.16
- Ask
- 66.46
- Low
- 64.19
- High
- 66.30
- Объем
- 17.078 K
- Дневное изменение
- 2.81%
- Месячное изменение
- 5.89%
- 6-месячное изменение
- 13.17%
- Годовое изменение
- 26.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.