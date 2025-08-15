通貨 / MNST
MNST: Monster Beverage Corporation
64.64 USD 1.88 (2.83%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNSTの今日の為替レートは、-2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり64.61の安値と66.57の高値で取引されました。
Monster Beverage Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
64.61 66.57
1年のレンジ
45.70 67.12
- 以前の終値
- 66.52
- 始値
- 66.03
- 買値
- 64.64
- 買値
- 64.94
- 安値
- 64.61
- 高値
- 66.57
- 出来高
- 11.715 K
- 1日の変化
- -2.83%
- 1ヶ月の変化
- 3.46%
- 6ヶ月の変化
- 10.57%
- 1年の変化
- 23.76%
