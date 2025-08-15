クォートセクション
通貨 / MNST
MNST: Monster Beverage Corporation

64.64 USD 1.88 (2.83%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNSTの今日の為替レートは、-2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり64.61の安値と66.57の高値で取引されました。

Monster Beverage Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
64.61 66.57
1年のレンジ
45.70 67.12
以前の終値
66.52
始値
66.03
買値
64.64
買値
64.94
安値
64.61
高値
66.57
出来高
11.715 K
1日の変化
-2.83%
1ヶ月の変化
3.46%
6ヶ月の変化
10.57%
1年の変化
23.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K