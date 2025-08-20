CotationsSections
Devises / MNST
Retour à Actions

MNST: Monster Beverage Corporation

64.13 USD 0.51 (0.79%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MNST a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.52 et à un maximum de 64.86.

Suivez la dynamique Monster Beverage Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNST Nouvelles

Range quotidien
63.52 64.86
Range Annuel
45.70 67.12
Clôture Précédente
64.64
Ouverture
64.86
Bid
64.13
Ask
64.43
Plus Bas
63.52
Plus Haut
64.86
Volume
13.893 K
Changement quotidien
-0.79%
Changement Mensuel
2.64%
Changement à 6 Mois
9.70%
Changement Annuel
22.78%
20 septembre, samedi