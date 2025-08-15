Moedas / MNST
MNST: Monster Beverage Corporation
66.52 USD 0.36 (0.54%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNST para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.84 e o mais alto foi 67.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Monster Beverage Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MNST Notícias
- Ações da Monster Beverage atingem máxima de 52 semanas a US$ 66,76
- Monster Beverage Corp stock hits 52-week high at 66.76 USD
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- Tyson Foods vai remover xarope de milho e outros aditivos até 2025
- Goldman inicia cobertura da Celsius com recomendação de compra devido a ganhos de mercado
- Goldman starts Celsius at Buy on market share gains and international push
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- Coca-Cola Stock Slides Below 200-Day SMA: Buy, Sell or Stay Invested?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Celsius, Monster and PepsiCo
- Celsius Holdings: PepsiCo Partnership And Major Acquisitions Fuel Good Upside (CELH)
- Buy Top Stock CELH on the Dip in September for Big Gains
- Zacks Industry Outlook Highlights Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage, Keurig Dr Pepper and Zevia
- 5 Soft Drink Stocks Battling for Relevance Amid Consumer Taste Shift
- PepsiCo's P/E Valuation Crosses Industry: A Buy Opportunity Knocking?
- Pop, Pour, or Power Up: Why MNST, BUD, and KO Are Worth Every Penny - TipRanks.com
- Coca-Cola vs. Monster Beverage: Which Stock Offers Refreshing Returns?
- Monster Beverage: Near-Term Uncertainties Temper My Conviction For A Buy (NASDAQ:MNST)
- Coca-Cola Stock Isn’t The Compounder The Market Thinks It Is (NYSE:KO)
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
- Monster Beverage director Vidergauz sells $637,300 in stock
Faixa diária
65.84 67.12
Faixa anual
45.70 67.12
- Fechamento anterior
- 66.16
- Open
- 66.41
- Bid
- 66.52
- Ask
- 66.82
- Low
- 65.84
- High
- 67.12
- Volume
- 13.404 K
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 6.47%
- Mudança de 6 meses
- 13.79%
- Mudança anual
- 27.36%
