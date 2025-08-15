KurseKategorien
Währungen / MNST
Zurück zum Aktien

MNST: Monster Beverage Corporation

64.64 USD 1.88 (2.83%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNST hat sich für heute um -2.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.61 bis zu einem Hoch von 66.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monster Beverage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNST News

Tagesspanne
64.61 66.57
Jahresspanne
45.70 67.12
Vorheriger Schlusskurs
66.52
Eröffnung
66.03
Bid
64.64
Ask
64.94
Tief
64.61
Hoch
66.57
Volumen
11.715 K
Tagesänderung
-2.83%
Monatsänderung
3.46%
6-Monatsänderung
10.57%
Jahresänderung
23.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K