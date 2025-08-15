Währungen / MNST
MNST: Monster Beverage Corporation
64.64 USD 1.88 (2.83%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNST hat sich für heute um -2.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.61 bis zu einem Hoch von 66.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monster Beverage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
64.61 66.57
Jahresspanne
45.70 67.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.52
- Eröffnung
- 66.03
- Bid
- 64.64
- Ask
- 64.94
- Tief
- 64.61
- Hoch
- 66.57
- Volumen
- 11.715 K
- Tagesänderung
- -2.83%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 10.57%
- Jahresänderung
- 23.76%
