MD: Pediatrix Medical Group Inc
16.27 USD 0.32 (1.93%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MD fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.26 ve Yüksek fiyatı olarak 16.68 aralığında işlem gördü.
Pediatrix Medical Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
16.26 16.68
Yıllık aralık
11.40 17.67
- Önceki kapanış
- 16.59
- Açılış
- 16.68
- Satış
- 16.27
- Alış
- 16.57
- Düşük
- 16.26
- Yüksek
- 16.68
- Hacim
- 845
- Günlük değişim
- -1.93%
- Aylık değişim
- -4.69%
- 6 aylık değişim
- 12.28%
- Yıllık değişim
- 40.87%
21 Eylül, Pazar