FiyatlarBölümler
Dövizler / MD
Geri dön - Hisse senetleri

MD: Pediatrix Medical Group Inc

16.27 USD 0.32 (1.93%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MD fiyatı bugün -1.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.26 ve Yüksek fiyatı olarak 16.68 aralığında işlem gördü.

Pediatrix Medical Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MD haberleri

Günlük aralık
16.26 16.68
Yıllık aralık
11.40 17.67
Önceki kapanış
16.59
Açılış
16.68
Satış
16.27
Alış
16.57
Düşük
16.26
Yüksek
16.68
Hacim
845
Günlük değişim
-1.93%
Aylık değişim
-4.69%
6 aylık değişim
12.28%
Yıllık değişim
40.87%
21 Eylül, Pazar