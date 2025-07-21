КотировкиРазделы
MD: Pediatrix Medical Group Inc

16.13 USD 0.44 (2.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MD за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.06, а максимальная — 16.51.

Следите за динамикой Pediatrix Medical Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.06 16.51
Годовой диапазон
11.40 17.67
Предыдущее закрытие
16.57
Open
16.50
Bid
16.13
Ask
16.43
Low
16.06
High
16.51
Объем
796
Дневное изменение
-2.66%
Месячное изменение
-5.51%
6-месячное изменение
11.32%
Годовое изменение
39.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.