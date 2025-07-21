Валюты / MD
MD: Pediatrix Medical Group Inc
16.13 USD 0.44 (2.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MD за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.06, а максимальная — 16.51.
Следите за динамикой Pediatrix Medical Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.06 16.51
Годовой диапазон
11.40 17.67
- Предыдущее закрытие
- 16.57
- Open
- 16.50
- Bid
- 16.13
- Ask
- 16.43
- Low
- 16.06
- High
- 16.51
- Объем
- 796
- Дневное изменение
- -2.66%
- Месячное изменение
- -5.51%
- 6-месячное изменение
- 11.32%
- Годовое изменение
- 39.65%
