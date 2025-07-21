Valute / MD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MD: Pediatrix Medical Group Inc
16.27 USD 0.32 (1.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MD ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.68.
Segui le dinamiche di Pediatrix Medical Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MD News
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Leerink Partners raises Pediatrix Medical Group stock price target to $17
- Despite Fast-paced Momentum, Pediatrix Medical Group (MD) Is Still a Bargain Stock
- Danaher Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, Pediatrix Medical, Envista and Zions Bancorporation
- Should You Buy Pediatrix Medical Group (MD) After Golden Cross?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With Room to Rise Further
- 5 Stocks Scoring High on Relative Price Strength Metrics
- Pediatrix Medical Refills Its Buyback Prescription With $250M Dose
- Pediatrix Medical Group announces $250 million share buyback plan
- Pediatrix Medical Group (MD) Is Up 11.93% in One Week: What You Should Know
- Pediatrix Medical Group stock price target raised to $16.50 by UBS
- Pediatrix Medical Group (MD) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- Here's Why Pediatrix Medical Group (MD) is a Strong Momentum Stock
- Pediatrix Medical's Q2 Earnings Beat on Strong Patient Volumes
- Jefferies lowers Pediatrix Medical Group stock price target to $19 on eAPTC concerns
- Pediatrix (MD) Q2 EPS Jumps 56%
- Pediatrix Medical Group (MD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Pediatrix Medical earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Midland exploration raises $6.1 million in private placements
- Icon PLC (ICLR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Intervallo Giornaliero
16.26 16.68
Intervallo Annuale
11.40 17.67
- Chiusura Precedente
- 16.59
- Apertura
- 16.68
- Bid
- 16.27
- Ask
- 16.57
- Minimo
- 16.26
- Massimo
- 16.68
- Volume
- 845
- Variazione giornaliera
- -1.93%
- Variazione Mensile
- -4.69%
- Variazione Semestrale
- 12.28%
- Variazione Annuale
- 40.87%
20 settembre, sabato