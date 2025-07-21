QuotazioniSezioni
MD
MD: Pediatrix Medical Group Inc

16.27 USD 0.32 (1.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MD ha avuto una variazione del -1.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.68.

Segui le dinamiche di Pediatrix Medical Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.26 16.68
Intervallo Annuale
11.40 17.67
Chiusura Precedente
16.59
Apertura
16.68
Bid
16.27
Ask
16.57
Minimo
16.26
Massimo
16.68
Volume
845
Variazione giornaliera
-1.93%
Variazione Mensile
-4.69%
Variazione Semestrale
12.28%
Variazione Annuale
40.87%
