MD: Pediatrix Medical Group Inc
16.35 USD 0.18 (1.11%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MD para hoje mudou para 1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.16 e o mais alto foi 16.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Pediatrix Medical Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.16 16.47
Faixa anual
11.40 17.67
- Fechamento anterior
- 16.17
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Low
- 16.16
- High
- 16.47
- Volume
- 117
- Mudança diária
- 1.11%
- Mudança mensal
- -4.22%
- Mudança de 6 meses
- 12.84%
- Mudança anual
- 41.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh