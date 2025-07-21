Währungen / MD
MD: Pediatrix Medical Group Inc
16.59 USD 0.42 (2.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MD hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.16 bis zu einem Hoch von 16.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pediatrix Medical Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.16 16.68
Jahresspanne
11.40 17.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.17
- Eröffnung
- 16.29
- Bid
- 16.59
- Ask
- 16.89
- Tief
- 16.16
- Hoch
- 16.68
- Volumen
- 864
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- -2.81%
- 6-Monatsänderung
- 14.49%
- Jahresänderung
- 43.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K