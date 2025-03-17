Dövizler / MCFT
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
21.69 USD 0.75 (3.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCFT fiyatı bugün -3.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.62 ve Yüksek fiyatı olarak 22.41 aralığında işlem gördü.
MasterCraft Boat Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
21.62 22.41
Yıllık aralık
14.38 23.93
- Önceki kapanış
- 22.44
- Açılış
- 22.41
- Satış
- 21.69
- Alış
- 21.99
- Düşük
- 21.62
- Yüksek
- 22.41
- Hacim
- 451
- Günlük değişim
- -3.34%
- Aylık değişim
- -0.32%
- 6 aylık değişim
- 25.81%
- Yıllık değişim
- 19.57%
21 Eylül, Pazar