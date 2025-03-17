통화 / MCFT
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
21.69 USD 0.75 (3.34%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCFT 환율이 오늘 -3.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.62이고 고가는 22.41이었습니다.
MasterCraft Boat Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.62 22.41
년간 변동
14.38 23.93
- 이전 종가
- 22.44
- 시가
- 22.41
- Bid
- 21.69
- Ask
- 21.99
- 저가
- 21.62
- 고가
- 22.41
- 볼륨
- 451
- 일일 변동
- -3.34%
- 월 변동
- -0.32%
- 6개월 변동
- 25.81%
- 년간 변동율
- 19.57%
20 9월, 토요일