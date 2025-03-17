通貨 / MCFT
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
22.44 USD 0.13 (0.58%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCFTの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり22.10の安値と22.58の高値で取引されました。
MasterCraft Boat Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MCFT News
1日のレンジ
22.10 22.58
1年のレンジ
14.38 23.93
- 以前の終値
- 22.31
- 始値
- 22.43
- 買値
- 22.44
- 買値
- 22.74
- 安値
- 22.10
- 高値
- 22.58
- 出来高
- 272
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- 3.13%
- 6ヶ月の変化
- 30.16%
- 1年の変化
- 23.70%
