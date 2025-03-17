Moedas / MCFT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
22.40 USD 0.09 (0.40%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCFT para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.18 e o mais alto foi 22.58.
Veja a dinâmica do par de moedas MasterCraft Boat Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCFT Notícias
- MasterCraft Boat: Smooth-Sailing Year End And Guidance Justify Its Valuation
- MasterCraft expands internationally with new dealerships in Mexico, Germany
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- MasterCraft Q4: A Gradual Earnings Rebound Is Finally Here (NASDAQ:MCFT)
- Raymond James raises MasterCraft Boat stock price target to $25 on cyclical recovery
- Markets Await PCE Data
- Mastercraft Boat earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Earnings call transcript: MasterCraft Boat Q4 2025 sees strong sales growth
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- MasterCraft Boat FY25 presentation: Q4 surge signals recovery amid premium strategy
- MasterCraft Boat Q4 Revenue Jumps 46%
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- Acushnet (GOLF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MasterCraft Returns to Lake Tahoe with Standout Activations for 2025 American Century Championship
- MastrerCraft Stock: Momentum And Fundamentals Align For Potential Upside (NASDAQ:MCFT)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- MasterCraft Boat Company Launches Third-Annual ˜Surf to Save Lives’ Campaign in Support of St. Jude Children’s Research Hospital ®
- ADT To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - ADT (NYSE:ADT), Coherent (NYSE:COHR)
- On Nasdaq, I Prefer the Less-Famous Stocks
Faixa diária
22.18 22.58
Faixa anual
14.38 23.93
- Fechamento anterior
- 22.31
- Open
- 22.43
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Low
- 22.18
- High
- 22.58
- Volume
- 132
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 2.94%
- Mudança de 6 meses
- 29.93%
- Mudança anual
- 23.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh