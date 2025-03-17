Валюты / MCFT
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
22.37 USD 0.32 (1.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCFT за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.32, а максимальная — 22.87.
Следите за динамикой MasterCraft Boat Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.32 22.87
Годовой диапазон
14.38 23.93
- Предыдущее закрытие
- 22.69
- Open
- 22.65
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Low
- 22.32
- High
- 22.87
- Объем
- 179
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- 2.80%
- 6-месячное изменение
- 29.76%
- Годовое изменение
- 23.32%
