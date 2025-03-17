KurseKategorien
Währungen / MCFT
Zurück zum Aktien

MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc

21.89 USD 0.55 (2.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCFT hat sich für heute um -2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.70 bis zu einem Hoch von 22.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die MasterCraft Boat Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCFT News

Tagesspanne
21.70 22.41
Jahresspanne
14.38 23.93
Vorheriger Schlusskurs
22.44
Eröffnung
22.41
Bid
21.89
Ask
22.19
Tief
21.70
Hoch
22.41
Volumen
87
Tagesänderung
-2.45%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
26.97%
Jahresänderung
20.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K