Währungen / MCFT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc
21.89 USD 0.55 (2.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCFT hat sich für heute um -2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.70 bis zu einem Hoch von 22.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die MasterCraft Boat Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCFT News
- MasterCraft Boat: Smooth-Sailing Year End And Guidance Justify Its Valuation
- MasterCraft expands internationally with new dealerships in Mexico, Germany
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- MasterCraft Q4: A Gradual Earnings Rebound Is Finally Here (NASDAQ:MCFT)
- Raymond James raises MasterCraft Boat stock price target to $25 on cyclical recovery
- Markets Await PCE Data
- Mastercraft Boat earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Countdown to NVIDIA Earnings, PCE Report Friday
- Earnings call transcript: MasterCraft Boat Q4 2025 sees strong sales growth
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- MasterCraft Boat FY25 presentation: Q4 surge signals recovery amid premium strategy
- MasterCraft Boat Q4 Revenue Jumps 46%
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Moves 6.4% Higher: Will This Strength Last?
- Acushnet (GOLF) Q2 Earnings Lag Estimates
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MasterCraft Returns to Lake Tahoe with Standout Activations for 2025 American Century Championship
- MastrerCraft Stock: Momentum And Fundamentals Align For Potential Upside (NASDAQ:MCFT)
- MasterCraft Stock: Weak Comps Turn Earnings Growth Outlook Positive (NASDAQ:MCFT)
- MasterCraft Boat Company Launches Third-Annual ˜Surf to Save Lives’ Campaign in Support of St. Jude Children’s Research Hospital ®
- ADT To Rally More Than 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - ADT (NYSE:ADT), Coherent (NYSE:COHR)
- On Nasdaq, I Prefer the Less-Famous Stocks
Tagesspanne
21.70 22.41
Jahresspanne
14.38 23.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.44
- Eröffnung
- 22.41
- Bid
- 21.89
- Ask
- 22.19
- Tief
- 21.70
- Hoch
- 22.41
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- -2.45%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 26.97%
- Jahresänderung
- 20.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K