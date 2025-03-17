CotationsSections
Devises / MCFT
Retour à Actions

MCFT: MasterCraft Boat Holdings Inc

21.69 USD 0.75 (3.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MCFT a changé de -3.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.62 et à un maximum de 22.41.

Suivez la dynamique MasterCraft Boat Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCFT Nouvelles

Range quotidien
21.62 22.41
Range Annuel
14.38 23.93
Clôture Précédente
22.44
Ouverture
22.41
Bid
21.69
Ask
21.99
Plus Bas
21.62
Plus Haut
22.41
Volume
451
Changement quotidien
-3.34%
Changement Mensuel
-0.32%
Changement à 6 Mois
25.81%
Changement Annuel
19.57%
20 septembre, samedi