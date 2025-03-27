FiyatlarBölümler
Dövizler / KULR
Geri dön - Hisse senetleri

KULR: KULR Technology Group Inc

4.82 USD 0.08 (1.69%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KULR fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.74 ve Yüksek fiyatı olarak 5.08 aralığında işlem gördü.

KULR Technology Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KULR haberleri

Günlük aralık
4.74 5.08
Yıllık aralık
0.27 7.94
Önceki kapanış
4.74
Açılış
4.75
Satış
4.82
Alış
5.12
Düşük
4.74
Yüksek
5.08
Hacim
2.348 K
Günlük değişim
1.69%
Aylık değişim
4.56%
6 aylık değişim
265.15%
Yıllık değişim
1621.43%
21 Eylül, Pazar