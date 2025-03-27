クォートセクション
通貨 / KULR
株に戻る

KULR: KULR Technology Group Inc

4.74 USD 0.22 (4.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KULRの今日の為替レートは、4.87%変化しました。日中、通貨は1あたり4.50の安値と4.80の高値で取引されました。

KULR Technology Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KULR News

1日のレンジ
4.50 4.80
1年のレンジ
0.27 7.94
以前の終値
4.52
始値
4.61
買値
4.74
買値
5.04
安値
4.50
高値
4.80
出来高
1.874 K
1日の変化
4.87%
1ヶ月の変化
2.82%
6ヶ月の変化
259.09%
1年の変化
1592.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K